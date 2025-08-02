Galatasaray hazırlık maçında Lazio ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ 11

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki karşılaşmaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Ismail Jakobs, Roland Sallai 11'i ile sahaya çıktı.

DEV MAÇTA GOL YAĞMURU

Galatasaray, karşılaşmanın 10. dakikasında Lucas Torreira'nın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Lazio, 33. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in ters vuruşuyla skoru 1-1 yaptı. İlk yarının son anları oynanırken Lazio ikinci golü buldu. Hücuma hızlı çıkan konuk ekipte Zaccagni, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Günay'ı mağlup etti. Maçın ikinci yarısında Torreira, bir kez daha sahneye çıktı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Yunus'un pasında topu alan Torreira, klas bir vuruşla topu ağlara yolladı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı.

NAMAĞLUP TAMAMLADI

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti. Cimbom, hazırlık kampını mağlubiyet almadan tamamladı.

3 İSİM KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'da yeni transfer Victor Osimhen'in yanı sıra Mauro Icardi ve transfer görüşmeleri için Fransa'ya giden Frankowski karşılaşmada forma giyemedi.