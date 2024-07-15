Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi

Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Raiffeisen Arena'daki müsabakadan 5-2 mağlup ayrıldı.

7 GOL BİRDEN ATILDI

Alman ekibinin gollerini 22. dakikada Iyoha, 25. dakikada Niemiec, 64. dakikada Schmidt, 73. dakikada Zimmermann ve 83. dakikada Affo kaydetti. Cimbom'un gollerini ise 35. dakikada Kerem Demirbay ile 60. dakikada Mertens attı.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Kamptaki ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2, ikinci hazırlık maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 kaybeden Galatasaray, 3 tane daha maç yapacak. Sarı-kırmızılı takım 18 Temmuz'da Trencin, 24 Temmuz'da Lecce, 27 Temmuz'da ise Parma ile karşı karşıya gelecek.