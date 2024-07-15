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Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi

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Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kampın ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu. Kamptaki ilk maçında da LASK Linz'e 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, üçüncü hazırlık maçında ise 18 Temmuz Perşembe günü Slovakya takımlarından Trencin ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Raiffeisen Arena'daki müsabakadan 5-2 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi

7 GOL BİRDEN ATILDI

Alman ekibinin gollerini 22. dakikada Iyoha, 25. dakikada Niemiec, 64. dakikada Schmidt, 73. dakikada Zimmermann ve 83. dakikada Affo kaydetti. Cimbom'un gollerini ise 35. dakikada Kerem Demirbay ile 60. dakikada Mertens attı.

Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Kamptaki ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2, ikinci hazırlık maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 kaybeden Galatasaray, 3 tane daha maç yapacak. Sarı-kırmızılı takım 18 Temmuz'da Trencin, 24 Temmuz'da Lecce, 27 Temmuz'da ise Parma ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

murtaza candurak:

tarih manidar

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