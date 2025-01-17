Galatasaray, Hatayspor ile Mersin'de Karşılaştı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Hatayspor karşısında futbolcunun yerine Berkan Kutlu'ya şans verdi.

Sarı-kırmızılı takım, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nellson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı forma bekledi.

Galatasaray'da sakatlıkları süren Arjantinli santrfor Mauro Icardi ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile son haftalarda forma şansı bulamayan Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

Hatayspor'un Murat Şahin yönetimindeki ilk maçı

Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin yönetiminde ilk maçına çıktı.

Hatayspor, Galatasaray karşısına Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Fernandes, Rivas ve Aboubakar ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Ali Yıldız, Massanga, Selimcan Temel, Boutobba, Bamgboye ve Strandberg yer aldı.

Hatayspor'da stoper Cengiz Demir kırmızı kart, kaleci Erce Kardeşler ve orta saha Rui Pedro da sarı kart cezaları nedeniyle maçta forma şansı bulamadı.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Karşılaşmaya ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasındaki tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Mersin Stadı'ndaki tribünlerin kalan kısmında ise Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi.

Müsabaka öncesinde, 2 Ocak'ta vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı.

Galatasaraylı futbolcular, sahaya 6 Şubat 2023'teki depremleri andıkları "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.