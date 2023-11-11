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Galatasaray Hatayspor ile 1-1 Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Mersin'de Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Mersin'de Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Ghoulam'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cengiz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

14. dakikada uzun kale atışı sonrasında topu alan Lamkel Ze'nin sol taraftan pasında arka direkte Rivas düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Ziyech'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Erce'nin kontrol edemediği topu Zaha filelere gönderdi. 1-1

31. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

38. dakikada Ziyech'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Kerem'in vuruşunda kaleci Erce'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere gitti.

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Rivas, Lamkel Ze, Dadashov

Yedekler: Demir Sarıcalı, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Aabid Rayene, Giorgi Aburjania, Görkem Sağlam, Strandberg, İbrahim Demir, Sergio Carlos, Armin Hodzic

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

Yedekler: Günay, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rivas (dk. 14) (Hatayspor), Zaha (dk. 28) (Galatasaray)

Sarı kart: Davinson Sanchez (Galatasaray) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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