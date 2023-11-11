Galatasaray Hatayspor ile 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Mersin'de Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Mersin'de Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Ghoulam'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cengiz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
14. dakikada uzun kale atışı sonrasında topu alan Lamkel Ze'nin sol taraftan pasında arka direkte Rivas düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada Ziyech'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Erce'nin kontrol edemediği topu Zaha filelere gönderdi. 1-1
31. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
38. dakikada Ziyech'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Kerem'in vuruşunda kaleci Erce'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere gitti.
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Rivas, Lamkel Ze, Dadashov
Yedekler: Demir Sarıcalı, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Aabid Rayene, Giorgi Aburjania, Görkem Sağlam, Strandberg, İbrahim Demir, Sergio Carlos, Armin Hodzic
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi
Yedekler: Günay, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Rivas (dk. 14) (Hatayspor), Zaha (dk. 28) (Galatasaray)
Sarı kart: Davinson Sanchez (Galatasaray) - MERSİN