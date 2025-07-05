Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladı

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladı
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Galatasaray, transfer girişimlerinde bulunduğu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladı. Inter, Hakan için için 30 milyon euro seviyelerinde bonservis geliri bekliyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladı. Haberde, Hakan Çalhanoğlu için "Geçtiğimiz yaz Bayern Münih'e transferi çok yaklaşan Çalhanoğlu, kulübünün onu takımda tutma kararına saygı göstermişti. Ancak bu yaz durum farklı görünüyor ve oyuncunun ayrılığına kapı açık." ifadeleri kullanıldı.

INTER'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Inter'in Hakan Çalhanoğlu için istediği bonservis de belli oldu. İtalyan devinin 31 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euro seviyelerinde bonservis geliri bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu, geride çıktığımız sezon Inter formasıyla 47 maçta 11 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, kulübünde 1 Serie A, 2 İtalya Kupası, 3 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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