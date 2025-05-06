Galatasaray haftaya şampiyon olursa tarih tekerrür edecek

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde giren Galatasaray, üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayıyor.

2015 YILINDAKİ DETAY ORTAYA ÇIKTI

2015 yılında 4. yıldızı takan Galatasaray'da ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. O dönemde de Fenerbahçe ile şampiyonluk yolunda yarışan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında puan kaybı sonrası şampiyon olmuştu. Şimdi gözler yine Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir deplasmanındaki maçına çevrildi.

Trabzonspor maçından bir gün önce Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek Galatasaray, olası bir puan kaybında Trabzonspor'u yenmesi halinde şampiyon olacak.

TARİH TEKERRÜR EDECEK Mİ?

2015 yılında Galatasaray'ın 4. yıldızı taktığı dönemde yine Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veriliyordu. Sarı-lacivertlilerin Başakşehir deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrılmasının ardından Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti. 2025 yılında aynı detay yeniden ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanında olası puan kaybı sonrası Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda devirirse, tarih tekerrür edecek ve Galatasaray yine bir Başakşehir deplasmanı puan kaybı sonrası 5. yıldızı takacak.