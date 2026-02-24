Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiasına yanıt geldi
Galatasaray, Konyaspor maçında kadroda yer almayan Victor Osimhen hakkında ortaya çıkan maaş krizi iddialarını yalanladı. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, kulübün para sorunu olmadığını ve oyunculara ödemelerin zamanında yapıldığını belirtti. Kavukçu, bu tür haberlerin Galatasaray'ı karıştırmak ve içine nifak tohumları sokmak amacıyla yapıldığını ifade etti.
- Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen'in maaşını alamadığı için kadroya alınmadığı iddialarını yalanladı.
- Galatasaray'ın oyunculara ödemeleri ocak alacağını şubatta, şubat alacağını martta yaptığını belirtti.
- Galatasaray'ın UEFA'ya 15 Ocak'ta borçsuzluk belgesi verdiğini ifade etti.
Konyaspor deplasmanında kadroda yer almayan Victor Osimhen hakkında ortaya atılan maaş krizi iddialarına Galatasaray'dan açıklama geldi.
"PARASINI ALAMADIĞI İÇİN GİTMEDİ" İDDİASI
Sarı-kırmızılıların 2-0 kaybettiği Konyaspor maçında forma giymeyen Nijeryalı yıldızın, diz ağrısı nedeniyle değil iki aylık maaşını alamadığı için kadroya alınmadığı öne sürülmüştü.
KAVUKÇU: GALATASARAY'IN PARA SORUNU YOK
Sabah'a konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, söz konusu iddiaları yalanladı. Kavukçu, "Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı şubatta, şubat alacağı ise martta ödeniyor. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle primleri asla biriktirmiyoruz, hemen yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.
"NİFAK TOHUMLARI EKMEK İSTİYORLAR"
Kavukçu, "Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanacak maç için İtalya kafilesinde yer alması bekleniyor.