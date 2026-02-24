Haberler

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiasına yanıt geldi

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiasına yanıt geldi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiasına yanıt geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Konyaspor maçında kadroda yer almayan Victor Osimhen hakkında ortaya çıkan maaş krizi iddialarını yalanladı. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, kulübün para sorunu olmadığını ve oyunculara ödemelerin zamanında yapıldığını belirtti. Kavukçu, bu tür haberlerin Galatasaray'ı karıştırmak ve içine nifak tohumları sokmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

  • Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen'in maaşını alamadığı için kadroya alınmadığı iddialarını yalanladı.
  • Galatasaray'ın oyunculara ödemeleri ocak alacağını şubatta, şubat alacağını martta yaptığını belirtti.
  • Galatasaray'ın UEFA'ya 15 Ocak'ta borçsuzluk belgesi verdiğini ifade etti.

Konyaspor deplasmanında kadroda yer almayan Victor Osimhen hakkında ortaya atılan maaş krizi iddialarına Galatasaray'dan açıklama geldi.

"PARASINI ALAMADIĞI İÇİN GİTMEDİ" İDDİASI

Sarı-kırmızılıların 2-0 kaybettiği Konyaspor maçında forma giymeyen Nijeryalı yıldızın, diz ağrısı nedeniyle değil iki aylık maaşını alamadığı için kadroya alınmadığı öne sürülmüştü.

KAVUKÇU: GALATASARAY'IN PARA SORUNU YOK

Sabah'a konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, söz konusu iddiaları yalanladı. Kavukçu, "Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı şubatta, şubat alacağı ise martta ödeniyor. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle primleri asla biriktirmiyoruz, hemen yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"NİFAK TOHUMLARI EKMEK İSTİYORLAR"

Kavukçu, "Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak. Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanacak maç için İtalya kafilesinde yer alması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz

Tam Çin işkencesi! Öldürülen iş adamına yaptıkları inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede

Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı