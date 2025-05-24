Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Onur ATIŞ / İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Samet Çiçek, Erkan Akbulut

GÖZTEPE: Lis – Bokele, Heliton, Koray (Dk. 77 Matsuki), Ogün (Dk. 83 Taha), Nielsen (Dk. 83 Nazım Sangare), Dennis (Dk. 46 Furkan), Ahmed, Tijanic (Dk. 46 Miroshi), Kubilay (Dk. 77 Emersonn), Romulo

GALATASARAY: Günay – Frankowski (Dk. 80 Jelert) – Sanchez, Cuesta (Dk. 90+3 Arda), Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan (Dk. 80 Eyüp), Kerem Demirbay (Dk. 68 Yusuf Demir), Mertens (Dk. 68 Eren Elmalı), Ahmed Kutucu (Dk. 88 Metehan), Morata

GOLLER: Dk. 70 Kaan Ayhan, Dk. 90+1 Morata ( Galatasaray )

SARI KARTLAR: Heliton, Lis, Romulo (Göztepe)

SÜPER Lig'de geçen hafta Kayserispor galibiyetiyle 25'inci şampiyonluk ve formasına 5'inci yıldızı takmayı garantileyen Galatasaray, sezonun son deplasman maçında Göztepe'yi de mağlup etti: 2-0. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesi birçok as futbolcusunu İstanbul'da bırakarak rotasyonlu bir kadroyla mücadele eden sarı-kırmızılıların gollerini 70'inci dakikada Kaan Ayhan ve 90+1'de Morata attı. Yarın İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenleyeceği törenle şampiyonluk kupasına kavuşmayı bekleyen Galatasaray bu sonuçla son hafta öncesi 92 puana ulaşırken, Göztepe 47 puanda kaldı.

3'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topu kapan Koray Günter'in ortasında Heliton'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç çeldi. Altı pas içerisinde topu önünde bulan Romulo'nun röveşata vuruşunda top, üstten dışarı gitti.

6'ncı dakikada Galatasaray atağında Morata'nın gönderdiği ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Ahmed Kutucu'nun topu sürüp çektiği şutta meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

25'inci dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Bokele'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, meşin yuvarlığı ceza sahası içerisine gönderdi. Sol çaprazda top buluşan Tijanic'in şutunu kaleci Günay Güvenç, kornere çeldi.

43'üncü dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Jakobs'un sol kanattan getirip ceza sahasına çevirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Kerem Demirbay'ın şutu, kale direğin çarpıp yeniden oyun alanına döndü.

İlk yarı golsüz bitti.

54'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Romulo'nun düzgün vuruşunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

60'ıncı dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Göztepeli Kubilay, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Günay'a nişanladı.

70'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafede Lis'in Ahmed'i düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kaan Ayhan uzak mesafeden müthiş bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

90+1'inci dakikada Jakobs'un pasıyla ceza alanında buluşan Morata skoru belirledi: 2-0.

Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.