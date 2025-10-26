Galatasaray, Göztepe'ye Karşı Tek Değişiklikle Sahaya Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Bodo/Glimt maçının 11'ine göre Göztepe'ye karşı tek değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Bodo/Glimt maçının 11'ine göre İzmir ekibi karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Lucas Torreira'nın yerine Gabriel Sara'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda babasının rahatsızlığından dolayı özel izinle ülkesine giden Lucas Torreira ile tedavileri devam eden İlkay Gündoğan ve Wilfired Singo kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar, Göztepe mücadelesine; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen, 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay bekledi.

Taraftarlardan, Barış Alper Yılmaz'a destek

Galatasaray taraftarı, Göztepe maçı öncesinde Barış Alper Yılmaz için üzerinde 'Mücadeleye yılmadan devam' yazılı özel pankart hazırladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Barış Alper'i tribüne çağırarak destek verdi. 25 yaşındaki futbolcu daha sonra pankartın olduğu tribüne giderek fotoğraf çekildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanan müsabakada Barış Alper Yılmaz oyundan çıkarken, bazı taraftarlar tepki göstermişti.

RAMS Park'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Galatasaraylı futbolcular ısınmada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu ve üzerinde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' yazılı kırmızı tişört giydi. Tribünlerde de 'Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır', 'Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet' ve 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır' pankartları yer aldı. Ayrıca hoparlörden '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' anonsları yapıldı.

Filistinli çocuklar seremonide yer aldı

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan müsabakanın özel misafirleri de vardı. Filistinli çocuklar, RAMS Park'ta yapılan bu mücadeleyi tribünden takip etti. Çocuklar ayrıca seremonide de futbolcu ağabeylerinin önünde sahaya çıktı.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarları, Göztepe maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarıyla futbolcuları maça hazırladı. Taraftarlar ayrıca vefat atan Göztepe taraftarı Emircan Övüç için de 'Başın sağ olsun Göztepe' pankartı astı. - İSTANBUL