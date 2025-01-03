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Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde yapılan idmanda dinamik ısınma ve taktik çalışmalar yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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