Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile yapacağı erteleme maçı için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda pas çalışması ve taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan