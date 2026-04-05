Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, 8 Nisan Çarşamba günü Göztepe ile oynayacağı erteleme maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları ile devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında 8 Nisan Çarşamba günü Göztepe'ye konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı takımın açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla süren antrenman, savunma ve hücum idmanının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat