Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 Yendi

GALATASARAY, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi ağırladı. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray ; Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Göztepe ise; Luka Gugeshaskvili, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Novatus Miroshi, Rhaldney, Richard Akonnor, Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique ve Janderson ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya Galatasaray baskılı başlasa da pozisyonları Göztepe buldu. 16'ncı dakikada soldan Janderson'un kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içerisine gelen topa Malcom Bokele kafayla vurdu. Kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. 17'nci dakikada Göztepe'nin golü geldi. Efkan Bekiroğlu'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Andre Henrique, meşin yuvarlağı kafayla arka direğe doğru gönderdi. Gelen topu Novatus Miroshi tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Galatasaray, 33'üncü dakikada beraberliği yakaladı. Ceza yayının gerisinden Roland Sallai'nin direkt kaleye sert gönderdiği serbest vuruşta top önce savunmaya çarptı. Ardından Davinson Sanchez'in göğsüne değen top yön değiştirerek filelerle buluştu: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Galatasaray daha etkili başladı. 51'inci dakikada Yunus Akgün'ün sağdan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafayla vurdu fakat direk dibine giden topu kaleci Luka Gugeshaskvili kurtardı. 54'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Aleksey Batrakov'un pasında ceza yayında topla buluşan Victor Osimhen, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra topukla sağ çapraza kaçan Gabriel Sara'yı gördü. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. Galatasaray, 62'nci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Victor Osimhen, Richard Akonnor'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, pozisyonu VAR'da incelemeye gitti. VAR monitörünün önünde pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen, penaltı kararı verdi. 63'üncü dakikada topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1. Göztepe, 65'inci dakikada farkı 1'e indirdi. Soldan Arda Okan Kurtulan'ın ön direğe kullandığı uzun taç atışında Andre Henrique kafayla topu arka direğe doğru yolladı. Seken topu önünde bulan Juan Silva'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

ALEKSEY BATRAKOV İLK MAÇINA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekibin Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha Aleksey Batrakov, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte ilk maçına çıktı. Mücadeleye yedek soyunan Batrakov, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil olarak ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

RAFAEL LEAO MAÇ SONU ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Galatasaray'a transferi için gün içerisinde İstanbul'a gelen Rafael Leao, sarı-kırmızılı takımın Göztepe ile oynadığı karşılaşmayı RAMS Park'ta takip etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi olan 27 yaşındaki Portekizli yıldız, karşılaşmayı yerinden izleyerek takımına destek oldu. Maç bitiminde zemine inen Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı