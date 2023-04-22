Galatasaray, Gomis'ten haber bekliyor! Futbolu bırakırsa yeni işi hazır

Gelecek yıl 38 yaşına girecek olan Bafetimbi Gomis'in akıbeti sezon sonunda belli olacak. Fransız golcü, kulüp içinde aktif bir rol alabilir.

GALATASARAY SÖZLEŞME UZATMAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Ancak golcü futbolcu kariyerini sonlandırması durumunda yeni bir kariyere yelken açacak.

KULÜPTE GÖREV ALACAK

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in kramponlarını asması durumunda futbolcuya kulüpte idari görev vermeyi planlıyor. Gomis bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.