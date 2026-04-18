Galatasaray'da 2 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kocaelispor maçının 11'ine göre Başkent ekibi karşısına 2 değişiklikle sahaya çıktı. Buruk; Sacha Boey ve İlkay Gündoğan'ın yerine Yunus Akgün ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

Ankara'ya götürülen kamp kadrosunda olan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, 21 kişilik kadroda yer almadı.

Mauro Icardi 2 maç sonra 11'de

En son Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, daha sonraki Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Söz konusu iki maçta hücumda Barış Alper Yılmaz'ı görev veren Teknik Direktör Okan Buruk, Başkent takımına karşı ise Icardi'yi oynattı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina bekledi. - İSTANBUL

