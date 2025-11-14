Galatasaray, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilirken, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topa sahip olma çalışmaları yapıldı.
GALATASARAY, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor