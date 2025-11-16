Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdü. Antrenman, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
GALATASARAY, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 18 Kasım Salı günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
