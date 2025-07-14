Galatasaray, Gençler Türkiye Kupası'nda İki Kategoride Birinci Oldu
Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Genç Erkekler ve Genç Kadınlar kategorilerinde en çok puanı topladı ve birincilik kupasını kazandı.
Gençler Türkiye Kupası'nda Genç Erkekler ve Genç Kadınlarda en çok puanla birinci Galatasaray oldu.
Edirne'de 11-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Türkiye Kupası'nda Galatasaray Kulübü, Genç Erkekler ve Genç Kadınlarda en çok puanı toplayarak birinci oldu.
Sarı-kırmızılılar, 558 puanla Genç Erkekler ve 366 puanla Genç Kadınlar birincilik kupasını kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor