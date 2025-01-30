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Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı
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Galatasaray, Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech ile yollarını ayırdığını duyurdu. Karşılıklı anlaşma ile sözleşmesi sona erdirilen Ziyech, sarı-kırmızılı forma altında 34 resmi maçta 8 gol atarken, 5 de asist yaptı. Ziyech, Galatasaray ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Süper Lig devi Galatasaray, uzun zamandır takımdan ayrılacağı konuşulan Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşma sonrası yolların ayrıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Galatasaray'ın 2023 yılında önce kiralık olarak ardından da bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 34 resmi maçta 8 gol atarken, 5 de asiste imza attı. Faslı yıldız, Galatasaray ile 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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