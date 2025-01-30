Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Süper Lig devi Galatasaray, uzun zamandır takımdan ayrılacağı konuşulan Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşma sonrası yolların ayrıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın 2023 yılında önce kiralık olarak ardından da bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 34 resmi maçta 8 gol atarken, 5 de asiste imza attı. Faslı yıldız, Galatasaray ile 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.