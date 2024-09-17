Galatasaray, Gaziantep FK'yi Yendi: Davinson Sanchez Taraftarlarla 3'lü Çektirdi

Galatasaray'da Gaziantep FK maçının ardından Kolombiyalı defans oyuncusu futbolcu Davinson Sanchez, taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, sahasında mücadele ettiği Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla yendi. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Ayrıca Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. - İSTANBUL