Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi

Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü hakkında karar çıktı
Beyaz Saray, Elon Musk'ı 'Özel hükümet çalışanı' olarak tanımladı

İşte Musk'ın Beyaz Saray'daki resmi görevi

Galatasaray, Gaziantep FK'yi Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Gaziantep FK'yi Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda Ahmed Kutucu'nun attığı gol, maçın sonucunu belirledi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanattan Kozlowski'nin ortasını Muslera uzaklaştırdı, dönen topa Okereke'nin vuruşu üstten auta çıktı.

52. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen'in dar açıdan kaleye vuruşunu Mustafa Burak uzaklaştırdı.

55. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Osimhen'in kale önüne pasına Ahmed Kutucu'nun dokunuşunu kaleci Mustafa Burak kontrol etti.

59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Okereke'nin vuruşu yandan auta çıktı.

64. dakikada David Okereke'nin ceza yayı üzerinden yerden sert şutu yandan auta çıktı.

78. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu'nun kaleye yerden sert vuruşunu Muslera kurtardı.

82. dakikada ceza sahasında topla buluşan Osimhen'in dönerek yaptığı vuruşu savunmadan sektikten sonra kaleci topu kontrol etti.

85. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ortasına arka direkte Boateng'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

89. dakikada Sorescu'nun yerden ortasına ceza sahasında Mbakata'nın sert şutu savunmadan döndü.

90+3. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa arka direkte Arda Kızıldağ'ın vuruşu yandan dışarı gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Cyril Mandouki (Salem M'Bakata dk. 30), Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Deian Sorescu, Kacper Kozlowski (Furkan Soyalp dk. 89), Badoo Ndiaye, Maxim (Kenan Kodro dk. 69), Mustafa Eskihallaç (Emmanuel Boateng dk. 84), David Okereke, Christopher Lungoyi (Halil İbrahim Dervişoğlu dk. 46)

Yedekler: Sokratis Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Galatasaray : Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert (Barış Alper Yılmaz dk. 62), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Eyüp Aydın dk. 90+4), Roland Sallai (Berkan Kutlu dk. 79), Dries Mertens (Alvaro Morata dk. 68), Victor Osimhen, Ahmed Kutucu (Metehan Baltacı dk. 90+4)

Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 5) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Bruno Viana, Lungoyi, Sorescu, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Muslera, Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
img

Dev banka Türkiye'de faiz indirimi için tarih verdi
img

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı kart beklediler: Gaziantep FK maçında Galatasaray'ı isyan ettiren pozisyon

Kırmızı kart beklediler! İşte Galatasaray'ı isyan ettiren pozisyon
Galatasaray'ın 4 yıldızı birden cezalı duruma düştü

4 yıldız birden haftaya oynayamayacak
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Bonservisiyle gidiyor: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

Bonservisiyle gidiyor! İşte Batshuayi'nin yeni takımı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.