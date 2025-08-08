Galatasaray, Gaziantep FK'yi 3-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi 3-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı attı. Gaziantep FK'dan Mustafa Burak Bozan, gördüğü kırmızı kartla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Samet Çiçek
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, M'Bakata (Dk. 35 Enver Kulasin), Abena, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Bacuna, Kozlowski, Sorescu (Dk. 79 Mirza Cihan), Maxim (Dk. 67 Dioudis), Lungoyi (Dk. 45 Ndiaye), Boateng (Dk. 79 Ogün Özçiçek)
Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 66 Arda Ünyay), Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı (Dk. 74 Zaniolo), Torreira (Dk. 66 Berkan Kutlu), Lemina (DK. 65 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 66 Jakobs), Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz,
Goller: Dk.12 (Penaltıdan) ve Dk. 45+12 (Penaltıdan) Barış Alper Yılmaz, Dk.16 Eren Elmalı ( Galatasaray )
Kırmızı kart: Dk. 65 Mustafa Burak Bozan ( Gaziantep Fk )
Sarı kartlar: Dk.12 Rodrigues, Dk. 41 Maxim ( Gaziantep Fk ), Dk. 41 Torreira ve Sanchez, Dk. 42 Lemina, Dk. 90+3 Abdülkerim Bardakçı ( Galatasaray )
Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.
55. dakikada Sane'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top yandan auta çıktı.
58. Enver Kulasin'in ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Boateng'in şutunda topu kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.
64. dakikada Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun topa, kaleci Mustafa Burak Bozan ceza sahası yayı üzerinde elle müdahale etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Ali Şansalan, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.
65.? ?dakikada serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Sara'nın şutunda top yandan auta gitti.
89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.
Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.