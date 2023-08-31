Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Gaziantep'e hareket edecek.