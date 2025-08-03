Galatasaray, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ile başladı ve 19 Yaş Altı Takımı ile yapılan maçla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, 19 Yaş Altı Takımı'yla oynanan maçla sona erdi.

Galatasaray, 5 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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