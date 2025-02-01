Galatasaray, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapacağı Gaziantep FK maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor