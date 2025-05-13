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Galatasaray Gaziantep'e Geldi, Trabzonspor ile Final İçin Hazırlıklar Başladı

Galatasaray Gaziantep'e Geldi, Trabzonspor ile Final İçin Hazırlıklar Başladı
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finali için Gaziantep'e ulaştı. Takım otobüsüyle otele geçen futbolcular, taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen İstanbul ekibi, daha sonra takım otobüsüyle güvenlik tedbirleri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.

Sarı-kırmızı futbolcuların otele girişi sırasında bir grup taraftar da sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
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