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Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Finalde!

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Finalde!
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Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'in yarı finalinde İspanyol ekibi Econy Gran Canaria'yı 72-58 yenerek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, finalde Fransa temsilcisi Les Aigles du Velay ile karşılaşacak.

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'in yarı finalinde İspanyol ekibi Econy Gran Canaria'yı 72-58 yenerek finale çıktı.

Sarı-kırmızılılar, İtalya'nın Sassari kentindeki Palasport Roberta Serradimigni'de düzenlenen Avrupa Kupası 1'in yarı final mücadelesinde Econy Gran Canaria ile karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 23-11 önde tamamlayan Galatasaray Fuzul, soyunma odasına 43-33 önde gitti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna 59-47 üstün girdiği maçı, 72-58 kazandı.

Galatasaray Fuzul, finalde yarın Fransa temsilcisi Les Aigles du Velay ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 13.15'te başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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