Galatasaray Fuzul'dan Çifte Şampiyonluk Kutlaması

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve IWBF Avrupa Kupası 1 şampiyonu Galatasaray Fuzul'ün yönetici, teknik heyet ve oyuncuları ile isim sponsoru Fuzul'un yöneticileri, kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Swissotel Bosphorus'ta düzenlenen etkinliğe Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Fuzul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, Fuzul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik heyeti ve davetliler katıldı.

Dursun Özbek, Galatasaray'ın ilklerin takımı olduğunu dile getirerek, "Yarıştığımız her branşta Türkiye'ye örnek olmaya, sportif faaliyetlerimizle Türk gençlerini yetiştirmeye kendisini adamış bir kulübüz. Tekerlekli basketbol branşında 20 seneden beri faaliyet gösteriyoruz. Geriye baktığınız zaman bu 20 sene hep başarılarla dolu. Bu sene de hem Türkiye hem de Avrupa kupasını kazanarak taraftarlarımızı ve camiayı son derece mutlu ettiler." dedi.

Tekerlekli sandalye basketbolunun hem sportif hem de sosyal yönü kuvvetli olan bir spor branşı olduğunu vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor kulüplerinin Fuzul gibi kurumlar tarafından desteklenmesi de konuya ayrı bir özellik katıyor. Onların bu spor dalına önem göstermesi ülkemizin ihtiyacı olan konulardan bir tanesidir. Engelli vatandaşlarımızı spora yöneltmek son derece önemlidir. Enlerin ve ilklerin kulübü olarak kendimizi tanıtıyorsak burada da sorumluluğumuzun çok ağır olduğunu düşünüyorum. Yeni yapacağımız tesislerde otizmli bireyler için yüzmeyi de bu branşa eklemek suretiyle bu sosyal sorumluluk projelerine ilgi göstereceğiz ve tüm gayretimizle Türk vatandaşlarının ilgisini çekmeye çalışacağız. Tekerlekli sandalyedeki sporcularımızı seyrettiğiniz zaman başka bir heyecan duyuyorsunuz. İnancın, azmin nelere kadir olduğunu çok daha farklı bir şekilde görüyorsunuz. Galatasaray Spor Kulübü olarak paralimpik dallardaki ilgimizi artırarak devam ettireceğiz. Sponsorlarımızın desteği çok kuvvetli. Bu desteğin artmasını çok önemsiyoruz. Sedat hocama (İncesu) büyük bir teşekkür gönderiyorum. Paralimpik akademimizde bize danışman olarak hizmet verecek. Bu başarıda büyük bir emeği var."

Eyüp Akbal ise çifte şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatarak, "İnşallah bu serimize devam edeceğiz. Galatasaraylı sporcularımız bu ülkeye neyin nasıl başarılacağını bir kez daha gösterdi. Bu yolculukta sizlerle yürümek bizler için de bir ayrıcalıktır. Kulübü ve tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum." şeklinde konuştu.

Furkan Akbal da bir hayali gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Gerçek şampiyonluk hayalleri gerçeğe dönüştüren yüreklerle yazılır. Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sporun birleştirici gücünü toplumla buluşturmayı, engelleri aşma azmi ve dayanışmayı ön plana çıkarmayı hedefliyor. Engelsiz aslanlarımız bu sene ilham veren güçlü bir başarı ortaya koydular. 11. kez şampiyon olmakla kalmayıp Avrupa'ya da adımızı altın harflerle yazdırdık. Umuyorum ki bu çifte şampiyonluğumuzun niceleri olacak ve hep birlikte kutlayacağız." dedi.

Mehmet Cibara ise Galatasaray ile Fuzul iş birliğinin devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Özbek: "Lig sonuçlanmadan herhangi bir kutlama söz konusu olamaz"

Toplantıda Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray Futbol Takımı ile ilgili soruları da yanıtlayan Özbek, Süper Lig sonuçlanmadan erken bir şampiyonluk kutlaması olmayacağını söyledi.

Başladıkları günden beri sadece sahaya odaklanmaya devam ettiklerini kaydeden Özbek, "Kimse bizden erken bir şampiyonluk kutlaması beklemesin. Lig sonuçlanmadan herhangi bir kutlama söz konusu olamaz. Bu cumartesiden itibaren tüm maçlarımıza aynı konsantrasyonla çıkacağız. Amacımız hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kaldırmak. Mayıslar Galatasarayındır. Bu başarıya odaklandık ve yakalamak için tüm dikkatimizi sahanın içine çevirdik. Futbolcu ve teknik kadromuzla bu başarıları Galatasaray sevdalılarına hediye etmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'in transferi ile ilgili de konuşan Özbek, "85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Şu anda bir yarış halindeyiz. Futboldaki yarış bitmedi. Transferler de haziranın başında başlar. Transfer konusunda hiç kimse kimi alacağız veya satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Biz sahaya odaklandık. 5 maçımız var. Bunları kazanıp camiamızı ve taraftarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Transfer gibi bir şey söz konusu değil ancak yeri geldiği zaman görüşlerimizi sizinle paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Organizasyon, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.