Galatasaray futbolcuları, Beşiktaş maçında sahaya köpeklerle çıkacak
0:00/0:00
Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, hayvanları koruma günü dolayısıyla farklı bir anlam taşıyacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, hayvan sevgisine ve sahipsiz hayvanların korunmasına dikkat çekmek amacıyla sahaya köpeklerle çıkacaklar. Bu özel etkinlik, Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kaydedilecek.
Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi, farklı bir anlam da taşıyacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sahaya köpeklerle birlikte çıkacak.
SÜPER LİG'DE BİR İLK OLACAK
beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın bu özel etkinliği, Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Futbolcular, derbi öncesi hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla sahaya yanlarında köpeklerle birlikte gelecek.
TOPLUMSAL MESAJ AMAÇLANIYOR
Sarı-kırmızılıların bu adımıyla, hem hayvan sevgisine hem de sahipsiz hayvanların korunmasına dikkat çekilmesi hedefleniyor. Taraftarların da bu anlamlı farkındalığa destek vermesi bekleniyor.