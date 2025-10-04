Haberler

Galatasaray futbolcuları, Beşiktaş maçında sahaya köpeklerle çıkacak

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, hayvanları koruma günü dolayısıyla farklı bir anlam taşıyacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, hayvan sevgisine ve sahipsiz hayvanların korunmasına dikkat çekmek amacıyla sahaya köpeklerle çıkacaklar. Bu özel etkinlik, Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kaydedilecek.

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi, farklı bir anlam da taşıyacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sahaya köpeklerle birlikte çıkacak.

SÜPER LİG'DE BİR İLK OLACAK

beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın bu özel etkinliği, Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Futbolcular, derbi öncesi hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla sahaya yanlarında köpeklerle birlikte gelecek.

Galatasaray futbolcuları, Beşiktaş maçında sahaya köpeklerle çıkacak

TOPLUMSAL MESAJ AMAÇLANIYOR

Sarı-kırmızılıların bu adımıyla, hem hayvan sevgisine hem de sahipsiz hayvanların korunmasına dikkat çekilmesi hedefleniyor. Taraftarların da bu anlamlı farkındalığa destek vermesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
