Galatasaray futbolcuları, Beşiktaş maçında sahaya köpeklerle çıkacak

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi, farklı bir anlam da taşıyacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sahaya köpeklerle birlikte çıkacak.

SÜPER LİG'DE BİR İLK OLACAK

beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın bu özel etkinliği, Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Futbolcular, derbi öncesi hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla sahaya yanlarında köpeklerle birlikte gelecek.

TOPLUMSAL MESAJ AMAÇLANIYOR

Sarı-kırmızılıların bu adımıyla, hem hayvan sevgisine hem de sahipsiz hayvanların korunmasına dikkat çekilmesi hedefleniyor. Taraftarların da bu anlamlı farkındalığa destek vermesi bekleniyor.