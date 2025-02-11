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Galatasaray Futbol Akademisi 16 Genç Oyuncu ile Sözleşme İmzaladı

Galatasaray Futbol Akademisi 16 Genç Oyuncu ile Sözleşme İmzaladı
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Galatasaray Futbol Akademisi, farklı yaş kategorilerinden 16 genç oyuncu ile sözleşme imzaladı. Oyuncular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aileleri ile bir araya gelerek sözleşmelerini imzaladı.

Galatasaray Futbol Akademisi, 16 genç oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray Futbol Akademisi'nin farklı yaş kategorilerinde transfer ettiği oyuncular, bugün aileleri ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Sözleşmelerini imzalayan Genç Aslanlar, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Teknik Direktör Okan Buruk ve A takım oyuncularından Yunus Akgün ile bir araya geldi.

Sarı-kırmızılıların, Gebze Yenikent Spor'dan 24.02.2013 doğumlu Emir Aydın'ın yanı sıra Altınordu'dan transfer ettiği oyuncular şu şekilde:

"Eren Topaloğlu (01.06.2010), Kuzey Yıldız (29.06.2010), Eymen Ayyıldız (13.01.2011), Yağız Ünlen (11.11.2011), Berat Bayraktar (15.07.2011), Yusuf Bayram (14.01.2011), Poyraz Kirişkuzu (03.11.2011), Muhammet Burak Görgin (04.08.2010), Yusuf Sivaslıoğlu (13.03.2010), Mert Samed Selam (19.05.2010), Doruk Kadiroğlu (08.11.2010), Ahmet Poyraz Çakmak (05.01.2011), Eren Kaya (12.01.2008) (Profesyonel), Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu (15.03.2010), Cem Efe Eroğlu (04.07.2009) (Profesyonel)" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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