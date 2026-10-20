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Galatasaray, Fransa'daki olaylar nedeniyle Lille maçı için UEFA'dan ek önlem istedi

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Galatasaray, yarın TSİ 19.45'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Fransa'daki olaylar nedeniyle kafile ve taraftarların güvenliği için UEFA'ya başvuran sarı-kırmızılı yönetim, maçın yerinin değişmesini değil ek güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında yarın deplasmanda Lille ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle hem takım kafilesinin hem de deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuruda bulundu. Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile de temasta olan sarı-kırmızılı yönetim, maçın yerinin değiştirilmesini değil, ek güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında yarın TSİ 19.45'te Lille'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesi Fransa'daki toplumsal olaylar sebebiyle tedbiri de elden bırakmadı. Galatasaray Yönetimi, takım kafilesinin ve deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuru yaptı.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile sürekli temas halinde olan sarı- kırmızılı yönetim, UEFA'ya da endişelerini dile getirdi ve daha fazla önlem alınmasını talep etti.

Paris Saint-Germain - Barcelona maçı için de alarmda olan UEFA'nın gelişmeleri yakından takip ettiği ve Fransa hükümetiyle temas kurduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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