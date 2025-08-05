Galatasaray, Frankowski'nin Rennes'e Transferini Duyurdu

Galatasaray, Frankowski'nin Rennes'e Transferini Duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Przemyslaw Adam Frankowski'nin Rennes'e geçici transferi ile ilgili anlaşmayı açıkladı. Transfer, 2025/2026 sezonu dahil 1+1 yıl uzatma opsiyonu ve zorunlu satın alma şartı ile gerçekleşecek.

GALATASARAY, Przemyslaw Adam Frankowski'nin Rennes'e transferini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, "2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Profesyonel futbolcumuz Przemyslaw Adam Frankowski'nin, 2025/2026 futbol sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 futbol sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 futbol sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize; 2025/2026 futbol sezonu için 2.750.000 Euro, 2026/2027 futbol sezonu için 2,750,000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5,700,000 Euro olacaktır. Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1,300,000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi

Tarihi komisyonun ilk toplantısı 8 saat sürdü
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası

Türkiye'nin konuştuğu skandalda çok sayıda kişiye kamu davası
Komisyondaki konuşmaları paylaştılar: DEM Parti, Öcalan için 'umut hakkı' istedi

Komisyondaki konuşmalar yayınlandı: Öcalan talebi çok su kaldırır
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede

Haluk Bilginer'i bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu

Metin Gürak emekliliğe sevk edildi, işte yeni genelkurmay başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.