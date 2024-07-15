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Galatasaray, Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu

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Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi. Fortuna Düsseldorf'un gollerini Emmanuel Iyoha, Jona Niemiec, Danny Schmidt, Matthias Zimmermann ve Karim Affo kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise Kerem Demirbay ve Dries Mertens attı.

Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a 5-2'lik skorla yenildi.

Yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan müsabakanın 22. dakikasında Fortuna Düsseldorf, Emmanuel Iyoha'nın ceza sahası dışından uzak mesafeden kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Alman ekibi, 25. dakikada da Jona Niemiec'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası içinden attığı golle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı 2-1 Fortuna Düsseldorf üstünlüğüyle tamamlandı. 60. dakikada Lucas Torreira'nın pasında topla buluşan Dries Mertens, ceza sahası içinden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skoru 2-2 yaptı. 64. dakikada Fortuna Düsseldorf, Danny Schmidt'in golüyle tekrar öne geçti. Alman ekibi, 73. dakikada Matthias Zimmermann'ın, 83. dakikada da Karim Affo'nun kaydettiği gollerle skoru 5-2'ye taşıdı. Kalan sürede başka gol olmayınca Fortuna Düsseldorf, sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Avusturya'daki ilk hazırlık karşılaşmasında LASK Linz'e 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Galatasaray, 18 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Geinberg bölgesinde çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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