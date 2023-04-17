Galatasaray filmi başa sardı! Alexis Sanchez operasyonu başlıyor

Galatasaray, sezon başında ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı Alexis Sanchez için yeniden harekete geçiyor. Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sanchez'e sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde teklif yapması bekleniyor.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yeni sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Alexis Sanchez'i yeniden gündemine aldı.

MARSILYA İLE İPLERİ KOPARIYOR

Footmercato'da yer alan habere göre, Alexis Sanchez, Marsilya ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak sözleşme uzatma talebine rağmen Fransız ekibinin harekete geçmemesi sonrası Sanchez, Marsilya ile ipleri koparmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇECEK

Haberde Galatasaray'ın Sanchez için harekete geçtiği belirtilirken, Şilili yıldızın ilk hedefinin Güney Amerika olabileceği aktarıldı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

SANCHEZ'İN KARNESİ

Alexis Sanchez bu sezon Inter formasıyla 37 maça çıktı. Dünyaca ünlü futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.