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Galatasaray, Fenerbahçe'yi Eleyerek Yarı Finale Yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galatasaraylı oyuncular, güvenlik önlemleri eşliğinde stattan ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbide Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray, güvenlik önlemi altında stattan ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı. Soyunma odasında büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet daha sonra takım otobüsüne bindi. Galatasaray kafilesi yoğun güvenlik önlemi altında stattan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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