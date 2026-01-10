Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, rakibine 4 maç sonra mağlup oldu.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçta, ikinci yarının hemen başında Oosterwolde'den yediği golle fark 2'ye çıktı. Sarı- kırmızılılar maçta gol atma başarısı gösteremeyince sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu maçla birlikte Aslan'ın, Kanarya'ya karşı yenilmezlik serisini de sona erdi. Bu final öncesinde en son 19 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Park'taki derbide sarı-lacivertlilere 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonraki 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Süper Kupa finaliyle birlikte sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine 4 maç sonra mağlup oldu. - İSTANBUL