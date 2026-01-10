Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi

Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4 maç sonra yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak ezeli rakibine karşı 4 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, rakibine 4 maç sonra mağlup oldu.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçta, ikinci yarının hemen başında Oosterwolde'den yediği golle fark 2'ye çıktı. Sarı- kırmızılılar maçta gol atma başarısı gösteremeyince sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu maçla birlikte Aslan'ın, Kanarya'ya karşı yenilmezlik serisini de sona erdi. Bu final öncesinde en son 19 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Park'taki derbide sarı-lacivertlilere 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonraki 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Süper Kupa finaliyle birlikte sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine 4 maç sonra mağlup oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor