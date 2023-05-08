Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı
Spor Haberleri
Başakşehir galibiyetiyle puanını 73'e çıkaran Galatasaray, ligde son 5 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı.
Başakşehir galibiyetiyle puanını 73'e çıkaran Galatasaray, ligde son 5 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Ligde 2 maç sonra galibiyet alan sarı-kırmızılılar puanını 73'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, ligde son 5 haftaya girilirken, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş ile puan farkı da 5'e çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023