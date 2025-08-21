Galatasaray, Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesini istiyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündeminde olan orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak istiyor. Tottenham forması giyen Malili orta sahanın da Sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.
Yeni sezona 2'de 2 başlayan ve transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
GALATASARAY BISSOUMA'YI İSTİYOR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde olanYves Bissouma'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Tottenham'ın Malili oyuncu için Galatasaray'dan 15 milyon euro talep ettiği belirtildi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Ayrıca Kulübüyle 1 sene daha sözleşmesi bulunan Bissouma'nın da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ve anlaşılması durumunda Türkiye'ye gelebileceği aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Kariyerinde 289 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.