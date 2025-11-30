Galatasaray, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.
GALATASARAY, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor