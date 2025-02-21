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Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 5 dakikada bitti

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçın biletleri satışa çıktı ve satışa çıktıktan sadece 5 dakika sonra tükendi.

Galatasaray- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. En yüksek bilet fiyatı 30.000 lira olarak belirlenirken en düşüğü ise 1500 lira oldu. Biletler 5 dakika içinde tükendi.

5 DAKİKADA BİTTİ

Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı. En yüksek bilet fiyatı 30.000 lira olarak belirlenirken en düşüğü ise 1500 lira oldu. Karşılaşmanın biletleri 5 dakika içerisinde tükendi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 5 dakikada bitti

Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 5 dakikada bitti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

fenerbahçe büyüklügü

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

melike taştan o fanatik yorumların havada kaldı hani ne oldu senin cin conlar sen nerdesin senin yorumlarını göremez olduk ezildiniz rezil oldunuz bak fenernahçeye finale gidiyor artik herkes hak ettiği yere

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Haber YorumlarıHabip Yıldıray Kudatmış:

Karaborsada satmışlardır

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

avrupa ligi kimin umrunda zaten

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