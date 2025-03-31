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Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmalarının ardından savunma-hücum ve orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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