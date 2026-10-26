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Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı Osimhen'in 2 golüyle 2-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Galatasaray'ın gollerini 29. ve 44. dakikalarda Osimhen attı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Lukaku

Goller: Dk. 29 ve 44 Osimhen ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 10 İrfan Can Kahveci, Dk. 12 Skriniar, Dk. 31 Kante (Fenerbahçe), Dk. 19 Sanchez ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

15. dakikada Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Jakobs, meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ederson, ayaklarıyla topu önledi.

17. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

20. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak direğin üstünden auta çıktı.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten hemen sonra sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-0.

38. dakikada Batrakov'un pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Jakobs'un kullandığı taçta kaleci Ederson, yumruklarıyla meşin yuvarlağı ceza sahası dışına gönderdi. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in şutunda kale önündeki Osimhen, kafayla dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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