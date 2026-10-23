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Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı 9. hafta derbisine Kemerburgaz'da hazırlanıyor

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Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı 9. hafta derbisine Kemerburgaz'da hazırlanıyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi; hazırlıklar yarın saat 17.00'de sürecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuva ve çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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