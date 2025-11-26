Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Odaklandı

Güncelleme:
Galatasaray'ın futbolcusu İlkay Gündoğan, Union Saint-Gilloise'ye yenilmenin ardından Fenerbahçe derbisine odaklanmaları gerektiğini belirtti. Takımda eksik oyuncuların geri dönmesi gerektiğini vurgulayan Gündoğan, iyi bir performans sergilemek istediklerini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen Galatasaray'da futbolculardan İlkay Gündoğan, 1 Aralık Pazartesi günü Trendyol Süper Lig'de çıkacakları Fenerbahçe derbisine odaklandıklarını belirtti.

İlkay Gündoğan, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için üzücü bir akşam olduğunu kaydeden İlkay, "Beklemediğimiz bir skor ve performans oldu. İlk yarıya kötü başladık. Ritmimizi bulamadık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Fazla top kaybı ve pas hatası yaptık. Bu da bizim oyunumuzu bozdu. İkinci yarı biraz daha iyiydik. Daha basit oynadık. Kalemizde golü gördük. İstemediğimiz bir skor oldu. Çok eksiklerimiz var. Bu bahane olmasın. Kendim de dahil olmak üzere ritmini bulamayan oyuncular var. Birkaç haftadır sahayı görmeyen oyuncular var. Eksik oyuncular da inşallah en kısa sürede geri döner. Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha iyi performans sergilememiz gerekiyor. Artık Fenerbahçe ile pazartesi günü oynayacağımız derbiye odaklanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Kadromuz şu anda çok dar"

Fiziksel durumuna değinen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Bazı eksiklikler var. Bugün de bu belli oldu. Ben de istediğim performansı gösteremedim. Bu eksikleri en kısa sürede düzeltmeyi istiyorum. Biraz daha maç ritmine ihtiyacım var. En önemli nokta da bir daha sakatlanmamak. Kadromuz şu anda çok dar. Önümüzdeki maçlarda en azından 60-70, belki de 90 dakika oynamam gerekiyor. Bu durum 4-5 hafta sahalardan uzak duran bir oyuncu için riskli. O riskleri şu anda almamız gerekiyor. Yavaş yavaş ritmimi bulmam lazım. Daha iyi olmam lazım. Takım olarak pazartesi akşamı başka bir yüzümüzü göstermek istiyoruz. İyi bir performansla iyi bir skor almak istiyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe derbisine değinen İlkay, "Belki de futbolun güzelliği bu. Her maçın sonrası, diğer maçın öncesi oluyor. Böyle bir rakibe karşı, böyle bir skordan sonra derbiye motive olmamız lazım. Bu derbi, dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi. Bizim ve taraftarımız için önemli bir maç. İyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz, pazartesi akşamı oynayacağımız Fenerbahçe derbisi." dedi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
