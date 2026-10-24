Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler Uğurcan Çakır ile Ederson'da olacak

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde olacak.

RAMS Park'ta oynanacak derbide Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de ise Brezilyalı eldiven Ederson'un görev yapması bekleniyor.

Ligde oynanan 8 mücadele sonunda Galatasaray 19 puanla zirvede yer alırken Fenerbahçe, 16 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu maçlarda Galatasaray kalesinde 11 gol görürken Fenerbahçe, rakip forvetlere 6 kez geçit verdi.

Uğurcan Çakır 3 maçta gol yemedi

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, bu maçların 3'ünde kalesini gole kapattı.

Ligde oynanan 8 maçın 7'sinde forma giyen milli file bekçisi, iç sahada oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlığı sebebiyle son anda kadrodan çıkarılmıştı.

Uğurcan Çakır, 4-0 kazanılan Erzurumspor FK, 1-0 kazanılan Kocaelispor ve 1-0 galip gelinen Gençlerbirliği müsabakalarında rakip forvetlere gol şansı vermedi.

Ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 10 maçta oynayan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 18 gol yedi.

Ederson ligdeki son 4 maçta gol yemedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, sarı-lacivertli forma altında bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta forma giydi.

12 maçta kalesinde 15 gol gören Ederson, 5 maçta ise rakiplerine gol şansı vermedi.

Ligde oynanan 8 mücadelenin 7'sinde forma giyen Ederson, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında kalesinde gol görürken, Samsunspor, Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol şansı tanımadı.

Uğurcan, Fenerbahçe'ye karşı 17 kez maça çıktı

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, kariyerinde 17 kez Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu.

Trabzonspor formasıyla 14'ü lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 15, Galatasaray formasıyla da ligde 2 kez sarı-lacivertlilere karşı sahaya çıkan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

17 müsabakada kalesinde 27 gol gören Uğurcan Çakır, 2 maçta kalesini gole kapattı.

Ederson, 4. Galatasaray derbisine çıkacak

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Ederson, 4. Galatasaray derbisini yaşayacak.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon Ederson'un kaleye geçtiği 3 Galatasaray derbisinde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Ligde iç sahada Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandaki mücadeleden ise 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Ederson, RAMS Park'taki maçta skor 1-0'ken kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

Fenerbahçe, Brezilyalı file bekçisinin forma giydiği Turkcell Süper Kupa finalinde ise Galatasaray karşısında 2-0 kazanarak kupaya uzanmıştı.

Kaynak: AA