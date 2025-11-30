Galatasaray, Fenerbahçe Derbisinde Galibiyet Hedefliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın konuk olacağı Fenerbahçe derbisinden galip ayrılıp, ligde kayıp yaşamadan devam etmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda saat 20.00'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 32 puanla takipçisi sarı-lacivertlilerin 1 puan önünde liderlik koltuğunda bulunuyor.

Aslan derbiden galip ayrılıp, zirve yarışında rakibiyle puan farkını açmak istiyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 6 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 5 galibiyet, 1 yenilgi alırken, topladığı 15 puan ve averajla bu alanda da ilk sırada yer alıyor. Cimbom ligde dış sahada son olarak Kocaelispor ile karşılaştı ve sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kaldı

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon oynadığı büyük maçlarda istediği sonuçları alamadı. Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ile de evinde yaptığı müsabaka 0-0 berabere sona erdi. Aslan, Fenerbahçe karşısında bu sezon büyük karşılaşmalardaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

10 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray'ın, Süper Lig'de bu sezon attığı 28 golü 10 farklı futbolcu attı. Sarı-kırmızılılarda ligdeki gollerde ise Mauro Icardi ön plana çıktı. Ligde 7 gol sevinci yaşayan Icardi'nin ardından Barış Alper Yılmaz 4, Victor Osimhen, Leroy Sane ve Eren Elmalı 3'er, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan 2'şer, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de 1'er kaydetti. Fatih Karagümrük mücadelesinde ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Ligin en çok gol atan ve en az gol giyen ikinci takımı

Galatasaray bu sezon hücumda ve savunma başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 13 haftada rakip fileleri 28 kez havalandırırken, bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Geride kalan maçlarda kalesinde 8 gol gören Aslan en az gol yiyen de ikinci takım. Cimbom ayrıca bu müsabakaların 6'sında da kalesini gole kapadı.

Roland Sallai cezalı

Sarı-kırmızılılarda ligin 13. haftasında RAMS Park'ta oynanan Gençlerbirliği müsabakanın son dakikalarında kırmızı kart gören Macar futbolcu Roland Sallai, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı Fenerbahçe karşısında yer almayacak.

Sakatlıkları devam eden Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu da derbide oynmayacak. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün'ün ise 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

Lucas Torreira sarı kart sınırında

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesinde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Torreira, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek haftaki Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek. - İSTANBUL