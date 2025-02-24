Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım futbolcuları, ezeli rekabette eşine rastlanmamış bir harekete imza attı. Futbolcular, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldı. Bu görüntüler futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Türkiye'nin merakla uzun süredir merakla beklediği ve ilk düdük .çalar çalmaz ekrana kitlendiği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım futbolcularından ezeli rekabette görülmemiş bir davranış geldi.
EL SIKIŞMADILAR
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından iki takım oyuncularının birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldığı ve maç öncesinde birbirlerine başarılar dilemedikleri görüldü. Bu görüntüler, kısa sürede viral oldu ve futbolseverler bu durumu büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.