Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi İstanbul'daki hava koşulları endişe yaratıyor. Maç saatine yakın yağış ihtimali ve sıcaklığın düşmesi, tribün ve saha şartlarını etkileyebilir. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebileceği ve sıcaklığın akşam saatlerinde düşebileceği tahmin ediliyor. Valilik, yaptığı açıklamada vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

  • Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.30'da karşılaşacak.
  • Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebilecek ve sıcaklık akşam saatlerinde düşebilecek.
  • Valilik, İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle buzlanma ve don olayları riski nedeniyle vatandaşları uyardı.

Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi İstanbul'daki hava koşulları endişe yaratıyor. Maç saatine yakın yağış ihtimali ve sıcaklığın düşmesi, tribün ve saha şartlarını etkileyebilir.

SÜPER KUPA FİNALİ CUMARTESİ AKŞAMI

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi saat 20.30'da başlayacak.

İSTANBUL'DA HAVA ŞARTLARI DERBİYİ ETKİLEYEBİLİR

İstanbul'da perşembe günü başlayan şiddetli fırtına ve yağmurun ardından, cuma günü itibarıyla soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor. Maç günü ise yağmur ihtimali nedeniyle karşılaşmanın hava koşullarından etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebileceği ve sıcaklığın akşam saatlerinde düşebileceği tahmin ediliyor.

VALİLİKTEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Valilik, yaptığı açıklamada vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte ulaşımda aksama ve kaygan zemin riskinin artabileceği ifade ediliyor.

BAŞAKŞEHİR İÇİN MAÇ GÜNÜ YAĞMUR BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre maç günü Başakşehir bölgesinde yağmurla birlikte düşük sıcaklık bekleniyor. Bu durumun hem saha zemini hem de tribün koşulları açısından belirleyici olabileceği belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSebahittin Çelik:

Hakem H,U Neler macnerede ne zaman hangi şartlarda olursa olsun cin con kazanır.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik

Öğretmenler dikkat! Yönetmelik sil baştan değişti
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik

Öğretmenler dikkat! Yönetmelik sil baştan değişti
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu