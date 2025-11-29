Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL