Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını Kemerburgaz'da tamamladı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını Kemerburgaz'da tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, 10'a 2 pas ve taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA